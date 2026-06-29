जयपुर में कार के अंदर मिला झुंझुनूं के रेजिडेंट डॉक्टर का शव, SMS मेडिकल कॉलेज में कर रहा था पढ़ाई

Jhunjhunu Resident Doctor Dead in Jaipur: जयपुर के आदर्श नगर इलाके में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार का पेट्रोल खत्म होने के कारण एसी बंद हो गया था, जिससे भीषण गर्मी और दम घुटने की वजह से डॉक्टर की जान चली गई।