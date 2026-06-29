राजस्थान की जेलों के वो 5 हत्याकांड, जिन्होंने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर किया, सुरक्षा के दावों की उड़ी धज्जियां

इन पांचों घटनाओं से एक बात साफ है कि जेल के भीतर हत्या करने के लिए अपराधी अक्सर जेल में चल रहे निर्माण कार्य के पत्थरों, लोहे की ग्रिल या रसोई के बर्तनों को ही अपना हथियार बना लेते हैं, जो जेल सुरक्षा के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती है। जेल के भीतर सिर्फ कैदी ही सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा नहीं है; कई बार कानून के रखवाले भी अपराधियों के सिरफिरेपन का शिकार हुए हैं।