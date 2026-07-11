Typhoon Bavi: चीन में 18 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर, टाइफून बावी तूफान ने फिलीपींस में भी मचाई भारी तबाही, जापान और ताइवान में भी असर

China Typhoon Bavi: पूर्वी एशिया में टाइफून बावी तूफान ने बड़े संकट की स्थिति पैदा कर दी है। जापान और ताइवान में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्री तूफान से तबाही मचाने के बाद अब इसका खतरा चीन पर मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए चीन ने 18 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी है, जबकि कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है।