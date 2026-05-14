Bihar Government Land News: सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक, बस करना होगा ये काम

Bihar Government Land News: बिहार सरकार लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके लागू होने के बाद सरकारी जमीन पर बसे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अब ऐसे लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि इस निर्णय को लागू करने से पहले आवश्यक जानकारी और कागजी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।