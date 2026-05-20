पटना: प्रेमी जोड़े का थाने में 4 घंटा चला हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने मंदिर में प्रेमी जोड़े की कराई शादी

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में पिछले कई दिनों से रह रहे प्रेमी जोड़े को पुलिस थाने लेकर आई, जहां बाद में थाने परिसर स्थित मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद युवक ने नाराजगी जताते हुए पुलिस पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया। उसने कहा कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी और उसके साथ गलत हुआ है। वहीं, युवती ने कहा कि दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था और शादी होने से उनका रिश्ता अब एक पवित्र बंधन में बदल गया है। जक्कनपुर पुलिस ने बुधवार को दोनों के परिजनों की मौजूदगी में मंदिर में उनकी शादी कराई।