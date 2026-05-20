पटना: प्रेमी जोड़े का थाने में 4 घंटा चला हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने मंदिर में प्रेमी जोड़े की कराई शादी

प्रेमी जोड़े
पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में पिछले कई दिनों से रह रहे प्रेमी जोड़े को पुलिस थाने लेकर आई, जहां बाद में थाने परिसर स्थित मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद युवक ने नाराजगी जताते हुए पुलिस पर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया। उसने कहा कि युवती अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी और उसके साथ गलत हुआ है। वहीं, युवती ने कहा कि दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था और शादी होने से उनका रिश्ता अब एक पवित्र बंधन में बदल गया है। जक्कनपुर पुलिस ने बुधवार को दोनों के परिजनों की मौजूदगी में मंदिर में उनकी शादी कराई।
दरअसल, नवादा का रहने वाला प्रेमी युगल एक सप्ताह से घर से भागकर पटना के एक होटल में रह रहा था। बुधवार सुबह जक्कनपुर पुलिस ने लड़की के परिजनों की मदद से दोनों को मीठापुर पुराने बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल से बरामद किया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर आई, जहां दोनों के परिजन भी पहुंच गए।
थाने में करीब चार घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। युवक शादी के लिए तैयार नहीं था, जबकि लड़की पक्ष का कहना था कि जब युवक उनकी बेटी के साथ रह चुका है, तो अब उससे कौन शादी करेगा। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच काफी देर तक बहस होती रही।
बाद में पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद युवक ने आरोप लगाया कि उसकी मर्जी के बिना जबरन पास के मंदिर में शादी कराई गई।
प्रेमी राजेश दिल्ली में पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी करता है। राजेश के अनुसार, डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात रानीपुर निवासी सविता से हुई थी। उसने बताया कि सविता खुद उससे मिलने पटना आई थी।
वहीं, सविता ने बताया कि वह पढ़ाई करती है। उसकी राजेश से मुलाकात करीब पांच साल पहले राजेश की बहन और जीजा ने कराई थी। सविता ने कहा कि वह इस शादी से खुश है। उसके अनुसार, राजेश उसे घर से भगाकर पटना लाया था, जहां पटना जंक्शन के पास एक कमरे में दोनों सोमवार से रह रहे थे।
थाने परिसर से सटे मनोकामना मंदिर के पुजारी विद्याधर शुक्ला ने दोनों की शादी कराई। उन्होंने बताया कि थाने से सूचना मिलने के बाद दोनों बालिग युवक-युवती का विवाह संपन्न कराया गया। उनके अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। परिजनों की सहमति और मौजूदगी में विवाह की सभी रस्में पूरी कराई गईं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग