बिहार टू बैंकॉक अब डायरेक्ट फ्लाइट, हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सम्राट कैबिनेट ने दी मंजूरी

नए इंटरनेशनल रूट्स पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बिहार सरकार की पॉलिसी के मुताबिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए टेंडर मंगाए गए थे। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के इस टेंडर के जवाब में सिर्फ मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) ने बीड जमा की थी। इसलिए, बिहार फाइनेंस (अमेंडमेंट) रूल्स 2024 के नियमों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस को इस इंटरनेशनल रूट के लिए नॉमिनेशन बेसिस पर चुना गया। इस रूट पर फ्लाइट्स का ऑपरेशन पक्का करने और एयरलाइन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए कैबिनेट ने 12 महीने के लिए 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) के तौर पर 10.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।