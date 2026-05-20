बिहार टू बैंकॉक अब डायरेक्ट फ्लाइट, हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सम्राट कैबिनेट ने दी मंजूरी

इंडिगो विमान (फाइल फोटो)
Bihar to Bangkok flight: बिहार में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने और ग्लोबल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के मकसद से सम्राट चौधरी सरकार ने गया जी से थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार 20 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इंडिगो एयरलाइंस के गया-बैंकॉक रूट पर नॉन-स्टॉप एयर सर्विस देने के प्रस्ताव को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मंजूरी सहित कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए।
नए इंटरनेशनल रूट्स पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बिहार सरकार की पॉलिसी के मुताबिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने के लिए टेंडर मंगाए गए थे। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के इस टेंडर के जवाब में सिर्फ मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) ने बीड जमा की थी। इसलिए, बिहार फाइनेंस (अमेंडमेंट) रूल्स 2024 के नियमों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस को इस इंटरनेशनल रूट के लिए नॉमिनेशन बेसिस पर चुना गया। इस रूट पर फ्लाइट्स का ऑपरेशन पक्का करने और एयरलाइन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए कैबिनेट ने 12 महीने के लिए 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) के तौर पर 10.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।
बिहार का गया और बोधगया बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और अहम ग्लोबल सेंटर्स में से एक है। यहां हर साल थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से लाखों बौद्ध तीर्थयात्री, साधु और विदेशी टूरिस्ट महाबोधि मंदिर में पूजा करने और गया में खास धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अब तक बैंकॉक से आने वाले टूरिस्ट को कोलकाता या दिल्ली होकर जाना पड़ता था। जिसमें उनका समय और पैसा दोनों ही बहुत बर्बाद होता था।
लेकिन अब गया और बैंकॉक के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से, थाईलैंड और दूसरे साउथ-ईस्ट एशियाई देशों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सफर काफी आसान, सस्ता और कम समय लेने वाला हो जाएगा। इससे बिहार के टूरिज्म रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, बिहार के जो लोग बिजनेस, पढ़ाई या टूरिज्म के मकसद से थाईलैंड और बैंकॉक जाना चाहते हैं, उन्हें अब पटना या गया से दिल्ली या कोलकाता का एक्स्ट्रा सफर नहीं करना पड़ेगा। वे अब गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट लेकर कुछ ही घंटों में बैंकॉक पहुंच सकते हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिपरिषद की बैठक में केवल विमानन क्षेत्र ही नहीं, बल्कि युवाओं, खेल और सुरक्षा को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं।
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