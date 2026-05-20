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पटना

दो बोतल पेट्रोल लेकर ससुराल पहुंचा दामाद, सास-ससुर, पत्नी और बच्चे पर छिड़ककर लगा दी आग; पटना में दिल दहलाने वाली वारदात

Patna Fire News: पटना में बुधवार को एक ही परिवार के चार सदस्य जल गए। आरोप है कि दामाद ने ही गुस्से में आकर अपने सास-ससुर, पत्नी और बच्चे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी है।

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पटना

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Anand Shekhar

May 20, 2026

Patna Fire News

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती पुलिस

Patna Fire News: बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में गुस्से में आकर एक दामाद ने अपनी पत्नी के परिवार वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी युवक दो बोतलों में पेट्रोल भरकर अपने ससुराल पहुंचा और वहां मौजूद अपनी पत्नी, मासूम बच्चे और सास-ससुर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे चार लोग बुरी तरह झुलस गए और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पहला पति है और 15 दिन पहले ही महिला की दूसरी शादी हुई है, जिससे वो गुस्से में था। घटना राजाराम गली स्थित श्याम मंदिर मार्ग की है।

दो बोतलों में पेट्रोल लेकर पहुंचा आरोपी

बुधवार सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था तभी सुबह करीब साढ़े 11 बजे आरोपी हाथ में दो बोतल पेट्रोल लेकर अचानक घर के भीतर दाखिल हुआ। परिजनों के मुताबिक, घर में घुसते ही आरोपी ने बिना सोचे-समझे और बिना कोई मौका दिए, बोतलों में भरा पेट्रोल वहां मौजूद लोगों और पूरे कमरे में छिड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या अपनी जान बचाकर बाहर भाग पाता, दामाद ने माचिस मारकर पूरे घर को आग के हवाले कर दिया और मौके से भाग निकला।

कमरे में जिंदा जलने लगे 4 लोग

आग लगते ही पूरा कमरा धू-धू कर जल उठा और उसमें मौजूद लोग जिंदा जलने लगे। आग की चपेट में आने से ससुर पुरुषोत्तम अग्रवाल, सास निर्मला अग्रवाल, पत्नी मोनी देवी और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह करीब 10:30 से 11:30 के बीच अचानक घर से आग की भीषण लपटें और धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। इसके साथ ही घर के अंदर से अपनों को बचाने और चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। आवाज सुनते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर दौड़े।

पड़ोसियों ने किया रेस्क्यू

घटनास्थल यानी राजा बाबू खाटू श्याम गली का रास्ता बेहद संकरा और तंग था, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य शुरू करने में स्थानीय लोगों और बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तंग गली होने की वजह से दमकल की बड़ी गाड़ियों का वहां पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जलते हुए घर से चारों पीड़ितों को किसी तरह आग की लपटों से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने ही तुरंत इस भीषण हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी।

NMCH में चल रहा है इलाज

सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी चारों घायलों को तुरंत रेस्क्यू वाहन में लादा और पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH) में भर्ती कराया। जहां सभी का इलाज चल रहा है।

जांच में जुटी पुलिस

इस वारदात के बाद पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को जांच के लिए बुलाया। डीएसपी डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि परिवार के लोगों द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसके आधार पर जांच चल रही है। इलाके और गली में लगे सभी सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है।

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muzaffarpur shootout, muzaffarpur firing news

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Bihar news

Updated on:

20 May 2026 02:13 pm

Published on:

20 May 2026 01:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / दो बोतल पेट्रोल लेकर ससुराल पहुंचा दामाद, सास-ससुर, पत्नी और बच्चे पर छिड़ककर लगा दी आग; पटना में दिल दहलाने वाली वारदात

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