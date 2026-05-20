दो बोतल पेट्रोल लेकर ससुराल पहुंचा दामाद, सास-ससुर, पत्नी और बच्चे पर छिड़ककर लगा दी आग; पटना में दिल दहलाने वाली वारदात

Patna Fire News: बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र में गुस्से में आकर एक दामाद ने अपनी पत्नी के परिवार वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपी युवक दो बोतलों में पेट्रोल भरकर अपने ससुराल पहुंचा और वहां मौजूद अपनी पत्नी, मासूम बच्चे और सास-ससुर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जिससे चार लोग बुरी तरह झुलस गए और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पहला पति है और 15 दिन पहले ही महिला की दूसरी शादी हुई है, जिससे वो गुस्से में था। घटना राजाराम गली स्थित श्याम मंदिर मार्ग की है।