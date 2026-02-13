तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक केस में अनुष्का एंगल! 24 फरवरी को सुनवाई, क्या सुलझेगा 7 साल पुराना विवाद?

अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय (फोटो-पत्रिका )
बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पारिवारिक विवाद खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच चल रही तलाक की कानूनी लड़ाई अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। 24 फरवरी को दोनों पार्टियां कोर्ट में आमने-सामने होंगी, जहां एक बार फिर मीडिएशन की कोशिश होगी।
कोर्ट चाहता है कि रिश्ते में अगर कोई गुंजाइश हो तो बातचीत से मामला सुलझाया जाए। हालांकि, अब कहानी में एक नई परत जुड़ गई है, अनुष्का यादव और उनकी नई जन्मी बेटी उज्जैनी, जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया है।
तेज प्रताप यादव और अनुष्का राय की शादी मई 2018 में हुई थी। दूल्हा-दुल्हन दोनों बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, ऐसे में यह शादी खूब चर्चा में रही थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगीं। नवंबर 2018 में डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई। तब से यह केस कोर्ट, आरोप-प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच झूल रहा है। इतने सालों में, इस मामले को सुलझाने की कई कोशिशें हुईं। कभी परिवार के लेवल पर, तो कभी कोर्ट की निगरानी में। लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया है।
यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। उनके बीच मीडिएशन पहले भी फेल हो चुका है। कोर्ट के कहने पर पहली बड़ी मीटिंग पटना जू में हुईथी, जहां तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। वहां राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि तेज प्रताप अब ऐश्वर्या के साथ नहीं रहना चाहते। दूसरी कोशिश पटना के एक लग्जरी होटल में हुई, जहां खुद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दखल दिया। हालांकि, अपने पिता के मनाने के बावजूद तेज प्रताप अपने फैसले पर अड़े रहे।
इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब अनुष्का यादव का नाम सोशल मीडिया पर सामने आया। मई 2025 में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के 12 साल के रिश्ते का दावा किया गया था। इस पर खूब हंगामा हुआ और लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया।
अब तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के नाम पर एक बार फिर चर्चा हो रही है। कारण है अनुष्का ने एक बेटी 'उज्जैनी' को जन्म दिया है और दावा किया जा रहा है कि बच्ची तेज प्रताप यादव की है। हालांकि, तेज प्रताप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे अपने विरोधियों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा, तेज प्रताप ने दावा किया कि बच्ची के पिता आकाश भाटी नाम के एक आदमी हैं।
जून 2024 में ऐश्वर्या राय ने तलाक के लिए कोर्ट में अपनी सख्त शर्तें रखीं थी। तेज प्रताप ने कोर्ट को गोला रोड पर एक फ्लैट की चाबियां सौंपीं, लेकिन ऐश्वर्या ने वहां रहने से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या ने पटना के पॉश एसके पुरी इलाके में एक अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ इंडिपेंडेंट घर और हर महीने 1.5 लाख रुपये का मेंटेनेंस अलाउंस मांगा।
यह मामला फाइमली कोर्ट से पटना हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जहां कोर्ट ने ऐश्वर्या की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट को छह महीने के अंदर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया, यह डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। जस्टिस अरुण कुमार झा ने साफ किया कि आगे की सुनवाई अब फैमिली कोर्ट में होगी और दोनों पार्टियों को वहां सहयोग करना चाहिए।
