तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक केस में अनुष्का एंगल! 24 फरवरी को सुनवाई, क्या सुलझेगा 7 साल पुराना विवाद?

यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। उनके बीच मीडिएशन पहले भी फेल हो चुका है। कोर्ट के कहने पर पहली बड़ी मीटिंग पटना जू में हुईथी, जहां तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। वहां राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि तेज प्रताप अब ऐश्वर्या के साथ नहीं रहना चाहते। दूसरी कोशिश पटना के एक लग्जरी होटल में हुई, जहां खुद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दखल दिया। हालांकि, अपने पिता के मनाने के बावजूद तेज प्रताप अपने फैसले पर अड़े रहे।