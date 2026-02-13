महिला ने पति के साथ डाली Rose Day की रील, वायरल होते ही घर पहुंच गई पुलिस, FIR दर्ज

वायरल वीडियो 7 फरवरी यानी Rose Day का बताया जा रहा है। कंचन देवी ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर एक रील शेयर की, जिसमें वह मुस्कुराते हुए अपने पति को गुलाब देती है। हालांकि, चौंकाने वाली बात तो तब हुई, जब कुछ ही देर बाद, वह अपने पति को शराब की एक बोतल थमाती है और उसे एक गिलास में डालकर परोसती नजर आती हैं। चूंकि बिहार में शराब पर पूरी तरह से रोक है, ऐसे में प्रतिबंधित पदार्थ का यह पब्लिक में प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है।