महिला ने पति के साथ डाली Rose Day की रील, वायरल होते ही घर पहुंच गई पुलिस, FIR दर्ज

पति को गुलाब देती महिला (वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब)
सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून अब लोगों को जेल तक पहुंचा रहा है। ताजा मामला बिहार के मुंगेर का है, जहां कंचन देवी नाम की एक महिला का वीडियो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में महिला अपने पति को शराब देती दिख रही है। इसके अलावा, उसकी एक और फोटो भी वायरल हुई, जिसमें वह हथियार पकड़े हुए दिख रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए महिला के घर पर छापा मारा और कानूनी कार्रवाई शुरू की।
वायरल वीडियो 7 फरवरी यानी Rose Day का बताया जा रहा है। कंचन देवी ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर एक रील शेयर की, जिसमें वह मुस्कुराते हुए अपने पति को गुलाब देती है। हालांकि, चौंकाने वाली बात तो तब हुई, जब कुछ ही देर बाद, वह अपने पति को शराब की एक बोतल थमाती है और उसे एक गिलास में डालकर परोसती नजर आती हैं। चूंकि बिहार में शराब पर पूरी तरह से रोक है, ऐसे में प्रतिबंधित पदार्थ का यह पब्लिक में प्रदर्शन कानून का उल्लंघन है।
मामला सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं रहा। इस रील के बाद, कंचन देवी की एक और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिसमें वह एक ब्यूटी पार्लर के अंदर पिस्टल के साथ पोज देती दिख रही थीं। इस फोटो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। हथियारों का पब्लिक में प्रदर्शन और शराबबंदी कानून के उल्लंघन ने महिला को कानूनी मुश्किल में डाल दिया। मामले में जांच की कमान खुद एसपी ने संभाली।
मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर SDPO के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम ने कंचन देवी की पहचान की और उनके घर पर छापा मारा। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि फोटो में दिख रही पिस्टल कंचन देवी की नहीं, बल्कि दीनदयाल चौक के रहने वाले विशाल कुमार का लाइसेंसी हथियार था।
मुंगेर पुलिस ने साफ किया है कि भले ही कोई हथियार लाइसेंसी हो, लेकिन उसे किसी गैर-कानूनी व्यक्ति को इस्तेमाल करने देना या सोशल मीडिया पर दिखाना आर्म्स एक्ट का गंभीर उल्लंघन है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने पुष्टि की कि कंचन देवी और हथियार के मालिक विशाल कुमार दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब लाइसेंस रद्द करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
