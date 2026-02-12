Video: ‘समय पर दवा खाया कीजिए, नहीं खाते हैं तो…’ सदन में सीएम नीतीश से बोले राजद विधायक

मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भाई वीरेंद्र चुप नहीं रहे। उन्होंने तपाक से जवाब दिया, "आपने ही तो दिया है (स्वेटर), पिछली बार भी तो आप ही दिए थे। आप दिए हैं तब तो मैं पहन रहा हूं। आप बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई हूं। आप छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी दवा समय पर लेनी चाहिए। आप समय पर ले रहे हैं, है ना? समय पर दवा नहीं खाते हैं तो भूल जाते हैं।"