‘उर्दू में क्यों पढ़ाया, कोचिंग बंद करो वरना…’ पटना में गुरु रहमान को ऑफिस में घुसकर दी धमकी, CCTV में कैद हुआ संदिग्ध

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में आदम्य अदिति गुरुकुल के संचालक और जाने-माने टीचर गुरु रहमान को उनके ऑफिस में सरेआम जान से मारने की धमकी दी गई। बुधवार शाम को एक अनजान बदमाश गुरु रहमान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुसा और न सिर्फ उन्हें गोली मारने की धमकी दी, बल्कि 10 दिनों के भीतर अंजाम भुगतने की बात कहकर कोचिंग बंद करने का फरमान भी सुनाया। यह घटना कदमकुआं इलाके के गोपाल मार्केट में हुई, जहां रोजाना सैकड़ों स्टूडेंट आते हैं।