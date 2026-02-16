’25 पर आए हैं, अगली बार 0 पर…’ रामविलास पासवान पर टिप्पणी को लेकर सदन में संग्राम, चिराग के विधायकों ने तेजस्वी को घेरा

Bihar Politics: बिहार विधानसभा के बजट सेशन का 10वां दिन सोमवार को जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा था दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बारे में की गई एक टिप्पणी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायकों ने इसे सम्मान और भावना का मामला बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। नारेबाजी, पोस्टर और तीखी बहस के बीच सदन देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। "RJD की पहचान, दलितों का अपमान" जैसे नारों से सदन गूंज उठा और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।