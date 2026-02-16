अनंत सिंह और आनंद मोहन से भी पंगा ले चुके हैं अमिताभ दास, NEET छात्रा केस से फिर चर्चा में आए पूर्व IPS कौन?

पटना में NEET छात्रा के रेप और मौत के मामले में सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बाद पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामला सेंसिटिव है और कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी जांच को खतरे में डाल सकती है। यह भी आरोप है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने पर्सनल लेटरहेड पर भारत सरकार के ऑफिशियल एंबलम और अपने पदनाम का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े नेताओं से लेकर मंत्रियों तक, सभी के खिलाफ कई सनसनीखेज दावे भी किए।