दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह मामला लंबे समय से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित था। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए 36,400 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनी दो मंजिला दीवार और उसके ऊपर बने ढांचे को हटाया गया है। मस्जिद की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस पहले से ही सजग थी, इसीलिए पूरे इलाके में पहले से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इतना ही नहीं, सीनियर अधिकारी भी पूरी रात मौके पर रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कम से कम बल प्रयोग से स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। पुलिस का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है।