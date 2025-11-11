Jaipur Dumper Accident: एलिवेटेड रोड से फंसकर 15 फीट ऊपर टंगा नगर निगम का डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

इतने ऊंचे एलिवेटेड रोड से इतने बड़े डंपर को इस हालत में टकराया देख लोग भी चौंक गए। पहली नजर में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ में से कई लोग इस घटना के वीडियो बनाने लगे। एलिवेटेड रोड के सहारे हवा में लटके इक डंपर को देख लोग कैमरे में इसकी फोटो लेने लगे। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया।