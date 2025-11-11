Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Dumper Accident: एलिवेटेड रोड से फंसकर 15 फीट ऊपर टंगा नगर निगम का डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

Jaipur Dumper Accident: डंपर पुरानी चुंगी से सोडाला चौराहे की ओर जा रहा था, तभी टेक्निकल खराबी के कारण पीछे का डंप बॉक्स खुल गया। चलते-चलते बॉक्स एलिवेटेड पुलिया से टकरा गया और पिलर में फंस गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 11, 2025

jaipur dumper

एलिवेटेड रोड में फंसकर टंगा डंपर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। सोडाला क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नगर निगम का कचरा ले जा रहा एक डंपर एलिवेटेड रोड के नीचे से गुजरते समय ओवरब्रिज से टकरा गया। अचानक हुए इस हादसे से डंपर का अगला हिस्सा करीब 15 फीट ऊपर उठ गया और केबिन हवा में लटक गया। ड्राइवर हरकेश ने स्थिति बिगड़ती देख केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई।

यह हादसा करीब 11:25 बजे यादव पेट्रोल पंप के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर पुरानी चुंगी से सोडाला चौराहे की ओर जा रहा था, तभी टेक्निकल खराबी के कारण पीछे का डंप बॉक्स खुल गया। चलते-चलते बॉक्स एलिवेटेड पुलिया से टकरा गया और पिलर में फंस गया। हादसा होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया।

नगर निगम का कचरा लदा था

दरअसल, शहर के सोडाला क्षेत्र में नगर निगम का कचरा लेकर डंपर जा रहा था। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक सोडाला में हुई इस अजीब घटना में डंपर चालक ने जैसे-तैसे केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ऐसे में गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं, अगर यह पलट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

लोगों की जुटी भीड़

इतने ऊंचे एलिवेटेड रोड से इतने बड़े डंपर को इस हालत में टकराया देख लोग भी चौंक गए। पहली नजर में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ में से कई लोग इस घटना के वीडियो बनाने लगे। एलिवेटेड रोड के सहारे हवा में लटके इक डंपर को देख लोग कैमरे में इसकी फोटो लेने लगे। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया।

क्रेन की मदद से अटके डंपर को निकाला

सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने इस साइड यातायात को रोककर और डायवर्ट करके क्रेन की मदद से पुलिया के निचले हिस्से में अटके इस डंपर को निकलवाया। इसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।

ड्राइवर को आई मामूली चोट

डंपर हटने के काफी देर बाद यातायात सुचारू हो पाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा पूरी तरह तकनीकी खराबी के कारण हुआ और इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ड्राइवर हरकेश को मामूली खरोंचें आईं।

ये भी पढ़ें

अंता विधानसभा उपचुनाव: कीचड़ में धरने पर बैठे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, सांकली के ग्रामीणों का किया समर्थन
बारां
Naresh Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 06:51 pm

Published on:

11 Nov 2025 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Dumper Accident: एलिवेटेड रोड से फंसकर 15 फीट ऊपर टंगा नगर निगम का डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के मुख्य सचिव के अचानक तबादले पर क्या बोले अशोक गहलोत ? सुनाई अपने कार्यकाल की कहानी

Ashok Gehlot
जयपुर

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Tarot Card Reading 12 November 2025
राशिफल

आपकी बातः वनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

पढ़ाई से पहले डार्क चॉकलेट खाना याददाश्त बढ़ा सकता है

खास खबर

भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, 20 हजार युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, जानें पूरा प्लान

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.