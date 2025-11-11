Jaipur Dumper Accident: एलिवेटेड रोड से फंसकर 15 फीट ऊपर टंगा नगर निगम का डंपर, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

एलिवेटेड रोड में फंसकर टंगा डंपर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। सोडाला क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नगर निगम का कचरा ले जा रहा एक डंपर एलिवेटेड रोड के नीचे से गुजरते समय ओवरब्रिज से टकरा गया। अचानक हुए इस हादसे से डंपर का अगला हिस्सा करीब 15 फीट ऊपर उठ गया और केबिन हवा में लटक गया। ड्राइवर हरकेश ने स्थिति बिगड़ती देख केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई।
यह हादसा करीब 11:25 बजे यादव पेट्रोल पंप के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर पुरानी चुंगी से सोडाला चौराहे की ओर जा रहा था, तभी टेक्निकल खराबी के कारण पीछे का डंप बॉक्स खुल गया। चलते-चलते बॉक्स एलिवेटेड पुलिया से टकरा गया और पिलर में फंस गया। हादसा होते ही आसपास अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया।
दरअसल, शहर के सोडाला क्षेत्र में नगर निगम का कचरा लेकर डंपर जा रहा था। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक सोडाला में हुई इस अजीब घटना में डंपर चालक ने जैसे-तैसे केबिन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ऐसे में गनीमत रही कि डंपर पलटा नहीं, अगर यह पलट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
इतने ऊंचे एलिवेटेड रोड से इतने बड़े डंपर को इस हालत में टकराया देख लोग भी चौंक गए। पहली नजर में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मौके पर भीड़ जुट गई। भीड़ में से कई लोग इस घटना के वीडियो बनाने लगे। एलिवेटेड रोड के सहारे हवा में लटके इक डंपर को देख लोग कैमरे में इसकी फोटो लेने लगे। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया।
सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और क्रेन मंगवाई गई। इसके बाद पुलिस ने इस साइड यातायात को रोककर और डायवर्ट करके क्रेन की मदद से पुलिया के निचले हिस्से में अटके इस डंपर को निकलवाया। इसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।
डंपर हटने के काफी देर बाद यातायात सुचारू हो पाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा पूरी तरह तकनीकी खराबी के कारण हुआ और इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ड्राइवर हरकेश को मामूली खरोंचें आईं।
