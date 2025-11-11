अंता विधानसभा उपचुनाव: कीचड़ में धरने पर बैठे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, सांकली के ग्रामीणों का किया समर्थन

विधानसभा क्षेत्र के 268 मतदान केंद्रों पर 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। संवेदनशील केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती की गई है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसके बाद सभी ईवीएम को बारां के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतदान को लेकर मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले युवाओं में उत्साह देखा गया। कई वरिष्ठ नागरिक भी व्हीलचेयर की सहायता से मतदान केंद्र पहुंचे।