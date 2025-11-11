Patrika LogoSwitch to English

बारां

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उप चुनाव में वोटिंग जारी, सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग

अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अंता विधानसभा में 268 मतदान केंद्रों पर 227563 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Anand Prakash Yadav

Nov 11, 2025

अंता उपचुनाव 2025

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अंता विधानसभा में 268 मतदान केंद्रों पर 227563 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं में पुरुष 115982 तो वही महिला वर्ग में 110241 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग हुई है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है।

@10.02 am: सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग

अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग हुई है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे।

@9.40 am: साकली गांव में मतदान का बहिष्कार

अंता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांकली के मतदान केंद्र 219 पर उप चुनाव 2025 के दौरान, ग्रामीणों ने श्मशान तक सड़क, खेत‑खरंजा के रास्ते, तालाब का सौंदर्यकरण और खेल‑मैदान जैसी कई बुनियादी समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उनकी मांगें हैं कि इन सुविधाओं को तुरंत सुधार‑या‑निर्माण किया जाए। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं।

@ 9.26 am:पोलिंग बूथ पर लगी कतारें

मऊ मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाता की मतदाता करने के लिए लाइनें लगना शुरू हो गई। इसके पहले मॉकपोल हुआ उसके बाद सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मौसम में गर्माहट बढ़ने के साथ ही सुबह पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतारें नजर आने लगी हैं।

@ 9.21 am: अंता उपचुनाव में दो घंटे में 5.26 फीसदी मतदान

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक लगभग 5.26 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन विभाग ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।

@9.15 am: दोनों प्रत्याशी बाहरी, नहीं डाल सके वोट

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का नाम बटावदा गांव में होने के कारण तथा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का नाम भी नयागांव मे होने के कारण विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही अपने स्वयं के लिए मतदान नहीं कर पाए।

@ 8.48 am: पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए उत्साह

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए। कुछ पोलिंग बूथ पर कुछ युवा मतदाता अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होकर वोटिंग का इंतजार करते ​नजर आए। क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

@ 8.32 am: भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने डाला वोट

अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन तिसाया पहुंचे। मोरपाल सुमन ने मतदान से पूर्व देवनारायण गुर्जर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया।

Updated on:

11 Nov 2025 10:16 am

Published on:

11 Nov 2025 09:18 am

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उप चुनाव में वोटिंग जारी, सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग

