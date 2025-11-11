Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उप चुनाव में वोटिंग जारी, सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अंता विधानसभा में 268 मतदान केंद्रों पर 227563 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं में पुरुष 115982 तो वही महिला वर्ग में 110241 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 10 बजे तक 14.09 फीसदी वोटिंग हुई है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है।