Pradeep Mishra Katha: जयपुर में गूंजेगी शिवमहापुराण कथा, कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे शिव महिमा

इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत शनिवार को कथा स्थल पर विधिवत भूमि पूजन के साथ हुई। जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। समिति के मुख्य व्यवस्थापक अखिलेश अत्री ने बताया कि भूमि पूजन के दौरान कार्यक्रम संरक्षक सत्यनारायण-पुष्पलता बेरीवाल, विधायक बालमुकुंदाचार्य, पुष्पलता-घनश्याम रावत तथा रेणु-राकेश रावत सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के बीच कथा स्थल को धार्मिक वातावरण से सराबोर कर दिया गया।