Rajasthan Panchayat Election: 2 बच्चों की शर्त खत्म होगी? अहम विधेयक पर आज विधानसभा में होगी चर्चा; ये मुद्दे भी उठेंगे

शून्यकाल के दौरान विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कई जनहित के मुद्दे उठाएंगे। इनमें जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों को चालू कराने और मक्का व बाजरा उत्पादक क्षेत्रों में बीज निगम की ओर से किसानों को निःशुल्क बीज वितरण नहीं होने से हो रही परेशानी जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।