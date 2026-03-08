Rajasthan News : जयपुर के ‘ठाकुर जी’ के सामने अचानक भावुक हुईं मैथिली ठाकुर- छलक पड़े आंसू, देखें वीडियो  

बिहार की अलीपुर विधानसभा सीट से विधायक और प्रख्यात लोक गायिका मैथिली ठाकुर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर दौरे पर रहीं। यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बीच वे जयपुर के आराध्य गोविन्द देव जी मंदिर पहुंची। अजब वाक्या तब हुआ जब 'ठाकुर जी' के सामने मैथिली ठाकुर अचानक भावुक हो गईं और उनकी आँखों से आंसू छलक पड़े।



इस वाकये का वीडियो खुद मैथिली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया और अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे मंदिर परिसर के आध्यात्मिक वातावरण ने उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर दिया।