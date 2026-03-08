आपकी बात: बच्चों में चीजों को सहेजने जैसी अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

बच्चों में अच्छी चीजों को सहेजकर रखने की आदत विकसित करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। इसलिए माता-पिता को अपनी वस्तुओं का सही उपयोग और संरक्षण करके बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। केजी स्तर से ही पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को अपनी किताबें, खिलौने और अन्य सामान संभालकर रखने की सीख दी जानी चाहिए। साथ ही परिवार को मितव्ययी जीवन शैली और संसाधनों के सदुपयोग के प्रति सजग रहना होगा, तभी बच्चों में यह संस्कार स्वाभाविक रूप से विकसित हो पाएगा। - ललित महालकरी, इंदौर
बच्चों में सहेजने की आदत विकसित करने के लिए सबसे पहले उन्हें हर वस्तु के महत्व और उपयोगिता के बारे में समझाना आवश्यक है। जल, बिजली और धन जैसे संसाधनों का महत्व बताने से बच्चों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। परिवार के सदस्य स्वयं इन चीजों का संयमित उपयोग करें, ताकि बच्चे उनसे सीख सकें। इसके साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम और गतिविधियों में भी बचत और संरक्षण की प्रवृत्ति को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को छोटी-छोटी आदतें सिखाई जाएं, जैसे गुल्लक में पैसे जमा करना और अनावश्यक बिजली उपकरण बंद करना। - सुरेन्द्र गुर्जर, जयपुर
बच्चों में चीजों को सहेजकर रखने की आदत विकसित करने के लिए माता-पिता को स्वयं अनुकरणीय व्यवहार अपनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। बचपन से ही उन्हें अपना सामान सही जगह रखने की आदत डाली जानी चाहिए। जब बच्चा किसी वस्तु को संभालकर रखे, तो उसकी प्रशंसा करना और प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसे रोचक बनाने के लिए सफाई या व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां भी करवाई जा सकती हैं। साथ ही बच्चों को घर की छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दी जाएं और शिक्षकों द्वारा भी कक्षा में स्वच्छता व व्यवस्था का महत्व समझाया जाए। - महेंद्र कुमार, भीलवाड़ा
बच्चों में चीजों को सहेजकर रखने और व्यवस्थित रहने की आदत बचपन से ही विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए घर और स्कूल दोनों जगह अनुशासित वातावरण का होना आवश्यक है। माता-पिता स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें और बच्चों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे किताबें, खिलौने और कपड़े सही स्थान पर रखना। स्कूलों में भी स्वच्छता और अनुशासन से जुड़ी गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। उचित मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से बच्चों में व्यवस्था और जिम्मेदारी की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकती है। - राकेश खुडिया, श्री गंगानगर
बच्चों को चीजों का महत्व समझाकर उनमें सहेजने की आदत विकसित की जा सकती है। इसके लिए उन्हें छोटे-छोटे कार्यों में शामिल करना उपयोगी रहता है, जैसे खिलौनों को सही जगह रखना या कपड़ों को तह करके रखना। माता-पिता स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें और बच्चों के प्रयासों की सराहना करें। घर की प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान तय करना भी एक अच्छा उपाय है। इससे बच्चों को यह समझने में आसानी होती है कि किस वस्तु को कहां रखना है और धीरे-धीरे उनमें व्यवस्था बनाए रखने की आदत विकसित हो जाती है। - भुवनेश्वरी मालोत, बांसवाड़ा
बच्चों में चीजों को व्यवस्थित रखने की आदत विकसित करने के लिए माता-पिता को पहले स्वयं इस व्यवहार को अपनाना चाहिए। जब बच्चे घर में बड़ों को चीजें संभालकर रखते और समय का सही प्रबंधन करते देखते हैं, तो वे भी उसी आदत को अपनाने लगते हैं। दैनिक दिनचर्या में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना बच्चों के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। इस प्रकार माता-पिता के व्यवहार और जीवन शैली के माध्यम से बच्चों के संस्कारों में सहेजने और व्यवस्थित रहने की आदत सहज रूप से शामिल की जा सकती है। - सतीश उपाध्याय, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)
बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि किसी भी वस्तु के पीछे किसी का परिश्रम और संसाधनों का उपयोग जुड़ा होता है। जब उन्हें वस्तुओं की उपयोगिता और उन्हें बनाने में लगे श्रम का महत्व बताया जाता है, तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें सहेजकर रखने लगते हैं। साथ ही बच्चों को इन वस्तुओं का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि किसी चीज को कबाड़ में देना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना कठिन होता है। इस समझ से हमारी सांस्कृतिक और पारिवारिक विरासत भी सुरक्षित रह सकती है। - अशोक रायजादा, जोधपुर
बच्चों में चीजों को सहेजकर रखने की आदत धीरे-धीरे विकसित होती है। इसलिए माता-पिता को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बच्चे अक्सर बड़ों की नकल करके सीखते हैं, इसलिए अभिभावकों को स्वयं व्यवस्थित रहने की आदत अपनानी चाहिए। बच्चों को छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जैसे खिलौने खेलने के बाद बॉक्स में रखना, किताबें शेल्फ में लगाना या स्कूल बैग व्यवस्थित करना। जब बच्चे प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। गलतियां होने पर उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाने से अच्छी आदतें स्थायी रूप से विकसित होती हैं। - मीना सनाढ्य, उदयपुर
बड़ी खबरेंView All
ओपिनियन
ट्रेंडिंग