आपकी बात: बच्चों में चीजों को सहेजने जैसी अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि किसी भी वस्तु के पीछे किसी का परिश्रम और संसाधनों का उपयोग जुड़ा होता है। जब उन्हें वस्तुओं की उपयोगिता और उन्हें बनाने में लगे श्रम का महत्व बताया जाता है, तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें सहेजकर रखने लगते हैं। साथ ही बच्चों को इन वस्तुओं का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि किसी चीज को कबाड़ में देना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना कठिन होता है। इस समझ से हमारी सांस्कृतिक और पारिवारिक विरासत भी सुरक्षित रह सकती है। - अशोक रायजादा, जोधपुर