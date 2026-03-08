नेपाल में संभावित ‘मिलेनियल पीएम’ और लोकतांत्रिक सवाल

नेपाल की राजनीति इस समय पीढ़ीगत बदलाव के दौर में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ओली (सीपीएन-यूएमएन) को सीधे मुकाबले में पछाडऩे के बाद बालेन इस बदलाव के नए हीरो बन गए हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में आमूल-चूल बदलाव जैसे वादों पर नेपाली जनता ने उन्हें यह मौका दिया है। बालेन समय-समय पर ओली की तरह ही 'राष्ट्रवादी घोड़ों' की भी सवारी करते रहे हैं। एक तरह से भारत पर निर्भर होने के बावजूद वह 'नेपाल फर्स्ट' का नारा बुलंद कर पड़ोसियों से समान दूरी रखने पर जोर देते हैं। यदि बालेन प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह भारत के साथ रिश्तों में ओली की तरह ही, या उनसे ज्यादा बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकते हैं। कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री ओली के नेपाली संसद में दिए इस बयान को कोई कैसे भूल सकता है- 'भारतीय वायरस से अच्छा है चीनी वायरस'। हालांकि वामपंथी पृष्ठभूमि के कारण ओली का चीन के प्रति रुझान जगजाहिर था, लेकिन बालेन का कोई स्पष्ट रुझान न होना उन्हें आम लोगों को भ्रमित करने का कौशल प्रदान करता है। 'काम करने वालों को चुनो' का नारा लगाने वाले बालेन यदि सरकार बनाने के बाद 'डिलीवर' नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने के प्रयास में भारत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत के साथ संधियों की समीक्षा करने जैसे पूर्व के बयानों से नहीं लगता कि उन्हें दोनों देशों के बीच सदियों से स्थापित रोटी-बेटी के रिश्ते की कोई परवाह है। फिल्मों में सीता माता को भारतीय बताने पर भी उन्हें ऐतराज था क्योंकि जनकपुर अब नेपाल में है। बालेन ने अपने मेयर कार्यालय में 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा लगवा दिया था जिसमें वर्तमान भारत के उत्तराखंड (कुमाऊं-गढ़वाल), हिमाचल प्रदेश (शिमला), सिक्किम और दार्जिलिंग के हिस्सों को नेपाल के भाग के रूप में दिखाया गया था।