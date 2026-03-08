Indian Handicrafts: भारतीय शिल्पों के विविध आयाम

शिल्प का तीसरा स्वरूप है 'व्यावसायिक शिल्प', यह विशिष्ट शिल्पकारों अथवा जाति समूहों के जरिये तैयार किए जाते हैं। इन विशिष्ट कौशल से निर्मित शिल्पों के अपने निर्माण केंद्र/ स्थान होते हैं। इन शिल्पों में आप तकनीक की महारत देख सकते हैं, जो वर्षों की कड़ी साधना से पाई जाती है। यह जटिल तकनीक है। इस श्रेणी में विशिष्ट बुनकर, छपाईगर, रंगरेज, सुनार एवं अन्य धातुओं पर कार्य करने वाले विशिष्ट शिल्पकारों को रख सकते हैं। इनके अपने पारंपरिक उपकरण और तकनीक होती हैं। इसका एक उदाहरण राजस्थान और गुजरात (कच्छ) में होने वाली अजरख वस्त्र छपाई तकनीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय शिल्प परंपरा को समझा और ग्रामोद्योग के विकास के माध्यम से गांव, ग्रामीणों और शिल्पकारों के पुनस्र्थापना के कार्य का महत्व समझा। एक शिल्प 'चरखा' भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। गौरतलब है साधारण तकनीक और स्थानीय उपलब्ध साधनों से निर्मित होने वाले शिल्पों को यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो वे बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक हो सकते हैं।