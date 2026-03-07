क्या SuperWoman मर्दों द्वारा गढ़ा Glossy शब्द है? कहिेए अपने ‘मन की बात’

आज की आधुनिक नारी को 'सुपरवुमेन' कहा जाता है। तस्वीरों में उन्हें 6 हाथों वाली स्त्री के रूप में दिखाया जाता है- जो एक हाथ से किचन संभालती है, दूसरे से दफ्तर, तीसरे से बच्चे को, चौथे से….क्रमश: क्रमश:। वह बच्चों की परवरिश भी करती है और समाज में भी अपनी भूमिका निभाती है। सुपरवुमेन - सुनने में एक सम्मान जैसा लगता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह शब्द कई बार महिलाओं पर अत्यधिक अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों का बोझ डाल देता है। अक्सर हम किसी महिला को सुपरवुमेन कहकर यह मान लेते हैं कि वह हर भूमिका को बिना थके और बिना शिकायत के निभा सकती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह घर और बाहर दोनों जगह परफेक्ट साबित हो, क्योंकि वह सुपरवुमेन है। ऐसे में अगर वह कोई चूक कर जाए या थक कर बैठ जाए, तो उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है।