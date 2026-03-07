फास्ट-फूड के दौर में कुलिश जी का भारतीय खान-पान और जीवन दर्शन

श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी पुस्तक 'दृष्टिकोण' का अध्ययन और इन विचारों को समझना केवल अतीत का गौरवगान नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक स्पष्ट मार्ग है। उनका लेखन हमें चेतावनी देता है कि अपनी जड़ों से कट कर और अपने पारंपरिक खान-पान को त्याग कर हम कभी एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आज जब पूरी दुनिया 'लोकल डाइट', 'ऑर्गेनिक फूड' और 'सस्टेनेबल लाइफस्टाइल' के नाम पर वापस प्रकृति की ओर लौट रही है, तब हमें यह गर्व के साथ याद रखना चाहिए कि दशकों पहले हमारे अपने

कुलिश जी ने इसी 'देसी दृष्टिकोण' को अपनाने का आह्वान किया था। उन्होंने हमें बताया कि भारतीय खान-पान कोई पुरानी रूढ़ि नहीं, बल्कि एक शाश्वत विज्ञान है। उनके इस जन्मशती वर्ष में उनके सात्विक विचारों को जीवन की थाली में उतारना ही उनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी।