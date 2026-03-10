Rajasthan: क्या 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर? राजस्थान विधानसभा में मंत्री ने बताया- किन्हें मिलेगी सब्सिडी और किन्हें नहीं

विधायक बाबू सिंह राठौड़ द्वारा डेटा विसंगतियों और तकनीकी खामियों के कारण सब्सिडी न मिलने का मुद्दा उठाने पर मंत्री ने बड़ी घोषणा की। सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड में भिन्नता या तकनीकी मैपिंग की वजह से जो परिवार छूट गए हैं, उनके लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। सरकार का लक्ष्य सभी 1.08 करोड़ पात्र परिवारों को योजना से जोड़ना है।