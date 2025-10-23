Rajasthan: दिल दहला देने वाली घटना; तीन बच्चों के साथ टांके में कूदी मां, चारों की मौत

जसोल थाना एएसआई रूपसिंह ने बताया कि मृतका का पति अणदाराम बेंगलुरु में मेडिकल दुकान चलाता है। वहीं मृतका ममता (32) पत्नी अणदाराम पटेल, अपने बच्चे नवीन (7), रुगाराम (4) और 6 माह की बेटी मानवी के साथ सास और दादी सास के साथ खेत में बने घर में पिछले 10 दिनों से रह रही थी। बुधवार रात सभी परिवार के सदस्य खाना खाकर सो गए थे।