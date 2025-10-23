Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan: दिल दहला देने वाली घटना; तीन बच्चों के साथ टांके में कूदी मां, चारों की मौत

बालोतरा जिले के जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद भी टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली।

less than 1 minute read

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Oct 23, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बालोतरा। जिले के जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद भी टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को बाहर निकाला।

जसोल थाना एएसआई रूपसिंह ने बताया कि मृतका का पति अणदाराम बेंगलुरु में मेडिकल दुकान चलाता है। वहीं मृतका ममता (32) पत्नी अणदाराम पटेल, अपने बच्चे नवीन (7), रुगाराम (4) और 6 माह की बेटी मानवी के साथ सास और दादी सास के साथ खेत में बने घर में पिछले 10 दिनों से रह रही थी। बुधवार रात सभी परिवार के सदस्य खाना खाकर सो गए थे।

वहीं रात करीब 11:30 बजे ममता ने अचानक अपने तीनों बच्चों को लेकर खेत में बने टांके में कूद गई। गुरुवार सुबह जब सास ने बहू को घर में नहीं देखा तो तलाश शुरू की। काफी देर बाद जब उन्होंने टांके के पास जाकर देखा, तो वहां ममता की चप्पल पड़ी मिली। शक होने पर जब उन्होंने टांके में झांककर देखा, तो चारों के शव नजर आए।

सिवाना डीएसपी नीरज शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला।

प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है, जबकि पुलिस मामले के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर है और  पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: कुएं में मिली लापता लड़की की लाश, हत्या की आशंका पर भड़के परिजन
भीलवाड़ा
Bhilwara News Missing girl body found in a well

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 03:09 pm

Published on:

23 Oct 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: दिल दहला देने वाली घटना; तीन बच्चों के साथ टांके में कूदी मां, चारों की मौत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में भाई ने की भाई की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से काट डाला, पिता की अंतिम क्रिया-कर्म के खर्च को लेकर हुआ झगड़ा

Barmer Crime
बाड़मेर

राजस्थान में निजी टांकों के निर्माण पर क्यों लगी रोक? सांसद ने बताया तुगलकी फरमान; MLA बोले- लोगों की पीठ पर खंजर घोंपा

private tanks banned in Rajasthan
बाड़मेर

राजस्थान में पूर्व आर्मी जवान पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी के पैसों से बना आलीशान मकान फ्रीज, गर्लफ्रेंड संग दिल्ली में पकड़ा गया

Ex-Army jawan Gordhanram
बाड़मेर

बाड़मेर-जैसलमेर के बीच पर्यटन सेतु बन रहा शिव, सूर्य मंदिर-सेंड ड्यून्स और सूफी संगीत संग सैलानी लेंगे आनंद

Barmer-Jaisalmer
बाड़मेर

Barmer: गुड़ामालानी की 92 वर्षीय महिला का देहदान, समाज को दी नई मिसाल, भावुक हुए ग्रामीण

body donation in Barmer
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.