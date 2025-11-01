अंता उपचुनाव में जीत के लिए BJP का बड़ा दांव, मदन राठौड़ बोले- बन सकते हैं मंत्री; मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी खुलासा

विपक्षी उम्मीदवार पर हमला बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे जमानत पर हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उनके खिलाफ रही हैं। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शासन और सांसद दुष्यंत सिंह का पांच बार का प्रतिनिधित्व देख चुकी है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में साथ हैं, क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, जनता देख रही है।