अंता उपचुनाव में जीत के लिए BJP का बड़ा दांव, मदन राठौड़ बोले- बन सकते हैं मंत्री; मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी खुलासा

Rajasthan News: राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि अंता से जीतने वाले उम्मीदवार का नंबर भी मंत्रिमंडल में आ सकता है। राठौड़ के इस बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव और अंता उपचुनाव के नतीजों से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा।
दरअसल, कोटा पहुंचे राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में में उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की। वे अंता क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे और दो दिवसीय बारां प्रवास पर हैं। कोटा में उन्होंने दावा किया कि भाजपा उपचुनाव जीत रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि अंता चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी। हो सकता है अंता से जीतने वाले का भी मंत्रिमंडल में नंबर आ जाए।
इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी बिहार चुनाव के व्यस्तता और अंता के परिणाम को देखते हुए राजस्थान में स्थिरता बनाए रखना चाहती है।
अंता उपचुनाव में भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। राठौड़ ने उन्हें 'स्वच्छ छवि का निष्कलंक व्यक्ति' बताया। उन्होंने कहा कि मोरपाल सुमन एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं और सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं। जनता का प्यार उनकी तरफ उमड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके साथ देश, काल और वर्तमान परिस्थितियां भी मुद्दा हैं। जनता हम पर विश्वास कर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पर सीधे टिप्पणी से बचते हुए राठौड़ ने कहा कि चुनाव में कई उम्मीदवार हैं, सभी जीत की उम्मीद से लड़ते हैं। मैं किसी की उम्मीद पर पानी नहीं फेरना चाहता।
विपक्षी उम्मीदवार पर हमला बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे जमानत पर हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उनके खिलाफ रही हैं। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शासन और सांसद दुष्यंत सिंह का पांच बार का प्रतिनिधित्व देख चुकी है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में साथ हैं, क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, जनता देख रही है।
