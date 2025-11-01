CBI Raid: राजस्थान का सरकारी अफसर निकला करोड़पति, 7 साल में 8 गुना हुई संपत्ति, पत्नी और बेटे के नाम खोली कई कंपनियां

जयपुर: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग (CGST) के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मीणा ने अगस्त 2018 तक लगभग 51.73 लाख की संपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन अगस्त 2025 तक उनकी संपत्ति बढ़कर 4.08 करोड़ से अधिक हो गई। यानी सात साल में संपत्ति लगभग आठ गुना हो गई।