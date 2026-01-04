4 जनवरी 2026,

विदेश

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए आतंकी संगठन ISIS को बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 04, 2026

British fighter jet

British fighter jet (Representational Photo)

फ्रांस (France) और ब्रिटेन (Britain) की एयरफोर्स ने सीरिया (Syria) में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS को बड़ा झटका दिया है। दोनों देशों की एयरफोर्स ने मिलकर शनिवार की शाम को सीरिया में ISIS के हथियार रखने के ठिकाने पर एक एयरस्ट्राइक करते हुए बमबारी की। इस एयरस्ट्राइक की वजह से हुए धमाके के कारण हाहाकार मच गया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। 2014 के बाद से यह पहला मौका है जब फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ मिलकर किसी जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है।

पहाड़ों में अंडरग्राउंड ठिकाने को बनाया निशाना

ब्रिटेन की ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के के टायफून एफजीआर4 और फ्रांस की एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स ने सीरिया में प्राचीन पल्मायरा स्थल से कुछ किलोमीटर उत्तर में पहाड़ों में स्थित एक अंडरग्राउंड ठिकाने को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल ISIS हथियारों और विस्फोटकों के स्टोरेज करने के लिए करता था। दोनों देशों की एयरफोर्स के इस जॉइंट ऑपरेशन से ISIS का ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया।

नागरिक नहीं हुए हताहत

ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस ठिकाने के पास नागरिकों की कोई बस्ती नहीं थी। ऐसे में उनकी एयरस्ट्राइक में नागरिक हताहत नहीं हुए।

सीरिया की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

सीरिया की तरफ से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ISIS की तरफ से भी अब तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

