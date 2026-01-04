फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

फ्रांस (France) और ब्रिटेन (Britain) की एयरफोर्स ने सीरिया (Syria) में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS को बड़ा झटका दिया है। दोनों देशों की एयरफोर्स ने मिलकर शनिवार की शाम को सीरिया में ISIS के हथियार रखने के ठिकाने पर एक एयरस्ट्राइक करते हुए बमबारी की। इस एयरस्ट्राइक की वजह से हुए धमाके के कारण हाहाकार मच गया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। 2014 के बाद से यह पहला मौका है जब फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ मिलकर किसी जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है।