3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में चीन ने की थी मदद? पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

India-Pakistan Conflict: चीन ने कुछ दिन पहले ही यह दावा किया था कि उसने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में मदद की थी। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अब इस मामले पर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 03, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Pakistani PM Shehbaz Sharif

Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Pakistani PM Shehbaz Sharif (From right to left)

भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच पिछले साल जंग की स्थिति पैदा हो गई थी। 'पहलगाम आतंकी हमले' (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह करते हुए कई 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर ड्रोन्स और मिसाइलें दागीं, जिन्हें भारत ने मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेसों पर हवाई हमले करते हुए पाकिस्तान को और गहरा जख्म दे दिया। बाद में पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत सीज़फायर पर सहमत हो गया था। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत-पाकिस्तान सीज़फायर का क्रेडिट लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले इस मामले में चीन ने भी एंट्री ले ली है।

चीन के दावे को भारत ने किया खारिज

कुछ दिन पहले ही चीन की तरह से यह दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने में उसने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच सीज़फायर में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी।

पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

चीन के इस दावे पर पाकिस्तान की तरह से प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 6-10 मई के दौरान चीन लगातार भारत के संपर्क में था। अंद्राबी में साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच शांति करवाने में चीन का अहम योगदान था। हालांकि इस बयान से अंद्राबी ने ट्रंप के दावे को झुठला दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप कई मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रक में जा घुसी बस, ब्राज़ील में 11 लोगों की मौत
विदेश
Bus accident in Brazil
#IndiaPakistanConflictमें अब तक
Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Pakistani PM Shehbaz Sharif

भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में चीन ने की थी मदद? पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

पाकिस्तान के ‘धोखे’ को कभी नहीं भूलेंगे ट्रंप? गजब मारी पलटी, कहा- चीन ने युद्धविराम के लिए भारत से की थी बात

भारत के साथ अब बातचीत की बेचैनी, बांग्लादेश में जयशंकर से पाकिस्तानी नेता ने मिलाया हाथ, फिर क्या हुआ?

parliament winter session, jairam ramesh, congress news,

‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

Donald Trump and Xi Jinping

India-Pak Conflicts: ट्रंप के बाद चीन का बड़ा दावा- भारत-पाक युद्ध हमने ही रोका, अब किसको क्रेडिट देंगे मुनीर-शरीफ?

Asim Munir and Shehbaz Sharif

‘भारत ने 80 ड्रोन भेजे, एक ने नूर खान एयरबेस को कर दिया था तबाह’, पाक ने कहा- हमारे जवान भी बुरी तरह घायल हुए

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

‘पाक PM ने मुझसे कहा था- आपने 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई’, भारत-पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने किया एक और दावा!

भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Jan 2026 02:35 pm

Published on:

03 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / World / भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने में चीन ने की थी मदद? पाकिस्तानी अधिकारी का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

विश्व युद्ध की आहट? वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से दहला काराकास, रूस-चीन ने मोर्चा संभाला!

Venezuela airstrike
विदेश

200 से ज्यादा शब्द पहचानता है Harvey, नाम सुनकर उठा लाता है खिलौना

Britain's brightest dog
विदेश

बेटी के ससुराल में पिता को मारे जाते हैं कोड़े, जानें कहां निभाई जाती है यह परंपरा

Viral News
विदेश

Attack on Venezuela: अमेरिका ने छेड़ दी नई जंग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कर दिया इमरजेंसी का ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप

Attack on Venezuela
विदेश

ट्रंप vs ईरान: विरोधियों की 'रक्षा' की धमकी, चाबहार पोर्ट पर भारत की नजर

Iran Protests
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.