NEET Student Death in Lucknow: एग्जाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में थी NEET की छात्रा, बंद कमरे में पंखे से लटक कर लगाई फांसी

बुधवार को शिवानी के कमरे का दरवाजा बंद था। मां ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से दरवाजा खुला गया तो शिवानी का शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने तुरंत उसे फंदे से उतारा और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाजारखाला थाने के इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। इस घटना से पूरे परिवार पर गहरा सदमा है।