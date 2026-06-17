OP राजभर के बयान पर अखिलेश यादव का करारा जवाब, BJP को भी लपेटा, जानिए क्या कहा?

राजभर ने आगे कहा- क्या आपने नहीं देखा कि राम गोपाल ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि ये नाम हैं, इन्हें बुलाइए और अपने साथ ले जाइए, लेकिन हमें सुरक्षित रखिए। राम गोपाल को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है? CBI ने खनन से जुड़े एक मामले में अखिलेश का नाम लिया है। क्या गोमती नदी तट मामले में कोई जेल गया?