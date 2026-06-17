UPI से पेमेंट और तुरंत मिलेगा खाने-पीने का सामान; रेलवे ने लखनऊ मंडल के स्टेशनों पर लगाईं ‘लखन खजाना’ वेंडिंग मशीनें

लखनऊ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब खाने-पीने की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दुकानों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर ‘लखन खजाना’ नाम से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें स्थापित करने की पहल शुरू की है। मंडल में कुल 25 ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। इनमें से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक मशीन, लखनऊ जंक्शन पर चार मशीनें, ऐशबाग जंक्शन पर एक मशीन तथा डालीगंज जंक्शन पर एक मशीन वर्तमान में चालू हो चुकी हैं। आने वाले समय में अन्य स्टेशनों पर भी इन मशीनों को स्थापित किया जाएगा।