अब गोंडा और बहराइच के इन दो स्टेशनों पर रुकेगी एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा

स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों का मानना है कि इन ट्रेनों के ठहराव से न केवल गोंडा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बल्कि पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अब अन्य स्टेशनों पर निर्भरता कम होगी। समय की भी बचत होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के संपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे का प्रयास है कि क्षेत्रीय यात्रियों को अधिक से अधिक बेहतर और सुलभ रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।