AIMIM का यूपी में बड़ा चेहरा: कौन हैं मटेरा से उम्मीदवार बनाए गए शौकत अली?

बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार घोषित किए गए शौकत अली उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वर्तमान में वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछले एक दशक से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में AIMIM के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। शौकत अली का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से शुरू हुआ था। वर्ष 2013 में उन्होंने AIMIM का दामन थामा और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। संगठनात्मक क्षमता और सक्रियता को देखते हुए वर्ष 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश इकाई की कमान सौंप दी गई। तब से वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।