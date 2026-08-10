Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, पहलवानों के आरोपों से लेकर हुड्डा परिवार तक, फैसले के बाद खोले कई राज

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों और यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। गोंडा में उन्होंने मामले से जुड़े पहलवानों, अखाड़े और राजनीतिक कनेक्शन को लेकर अपनी बात रखी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस कोच और अखाड़े का नाम मामले में सामने आया है, वह एक तरह से हुड्डा परिवार के लिए काफी खास रहा है। उनके मुताबिक, हरियाणा के दूसरे अखाड़ों के पहलवानों की तुलना में इसी खास अखाड़े से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि यह बात अदालत के फैसले में भी सामने आई है।