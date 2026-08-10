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Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, पहलवानों के आरोपों से लेकर हुड्डा परिवार तक, फैसले के बाद खोले कई राज

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यौन उत्पीड़न मामले में राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों, अखाड़े, बजरंग पूनिया के पते और हुड्डा परिवार से राजनीतिक संबंधों पर सवाल उठाए।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Aug 10, 2026

brijbhushan

बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों और यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। गोंडा में उन्होंने मामले से जुड़े पहलवानों, अखाड़े और राजनीतिक कनेक्शन को लेकर अपनी बात रखी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस कोच और अखाड़े का नाम मामले में सामने आया है, वह एक तरह से हुड्डा परिवार के लिए काफी खास रहा है। उनके मुताबिक, हरियाणा के दूसरे अखाड़ों के पहलवानों की तुलना में इसी खास अखाड़े से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि यह बात अदालत के फैसले में भी सामने आई है।

कोर्ट में दर्ज हुए बयान का किया जिक्र

बृजभूषण ने कहा कि जिन दो पहलवानों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, उन्होंने जज के चैंबर में हुई बातचीत और घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया था। उनका कहना है कि अदालत ने इन बयानों को रिकॉर्ड पर लिया और बाद में इन्हीं गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
उन्होंने मामले से जुड़ी एक और बात का जिक्र करते हुए कहा कि अलग-अलग जिलों से आने वाले पहलवानों ने अपना एक ही पता दर्ज कराया था। बृजभूषण के अनुसार, इन सभी के रिकॉर्ड में सोनीपत स्थित बजरंग पूनिया का आवास पता बताया गया था।

राजनीतिक कनेक्शन पर भी उठाए सवाल

पूर्व भाजपा सांसद ने मामले में राजनीति के एंगल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर हुड्डा परिवार सबसे पहले सामने आया था। बृजभूषण ने कहा कि अब यह देखना होगा कि आगे उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है।

कोर्ट से राहत मिलने के बाद बृजभूषण सिंह रख रहे अपना पक्ष

गौरतलब है कि पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय कुश्ती में चर्चा का विषय रहा। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद वह लगातार मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह द्वारा लगाए गए राजनीतिक संबंधों और अन्य दावों को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

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Updated on:

10 Aug 2026 03:24 pm

Published on:

10 Aug 2026 03:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Brij Bhushan Singh: बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, पहलवानों के आरोपों से लेकर हुड्डा परिवार तक, फैसले के बाद खोले कई राज

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