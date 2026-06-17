Ayodhya Ram Mandir Scam: ‘CCTV बंद करके राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया गया’, अखिलेश ने किया चौंकाने वाला दावा, BJP पर लगाए कई आरोप

साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा से ऊब चुकी है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सपा सरकार किसानों को सुविधाएं देगी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी, पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और शिक्षकों के मुद्दों को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है और दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है और भाजपा के विधायकों को पाला बदलने के लिए नहीं लेंगे।