Ram Mandir Scam: आगे-आगे देखिए होता है क्या? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश ने लगाए गंभीर आरोप, शिववाल बोले- निष्पक्ष जांच हो

अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच SIT ने शुरू कर दी है। SIT टीम सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या पहुंची थी। अयोध्या पहुंच कर जांच टीम ने राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद टीम ने जांच शुरू की। सबसे पहले SIT ने दानपात्र देखा, जिसमें भक्त रुपए डालते हैं। इसके बाद दान की गिनती के बारे में जानकारी जुटाई। SIT के सदस्यों ने दानपात्र को रखने वाली सुरक्षित जगह का भी निरीक्षण किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी मांगे हैं।