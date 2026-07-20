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‘हमने अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया’, CJP के दावों को दिल्ली पुलिस ने कर दिया खारिज, क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने CJP के दावों को खारिज कर दिया। 12 साल की गीतांजलि पर हमले और अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी वाली खबर पूरी तरह फर्जी है।
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नई दिल्ली

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Mukul Kumar

Jul 20, 2026

bhijeet Dipke Speech, Delhi Protest Update, Indian Politics News

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके। (फोटो सोर्स- IANS)

दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अभिजीत दीपके को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सौरव दास को रिप्लाई करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फेक न्यूज का खेल चल रहा है। पुलिस ने साफ-साफ बता दिया है कि कुछ संगठनों और यूजर्स द्वारा फैलाई जा रही खबरें बिल्कुल गलत हैं।

पुलिस ने कहा कि अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी वाली खबर बिल्कुल फर्जी है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभिजीत अभी स्टेज पर मौजूद हैं और ये दावे पूरी तरह गलत हैं।

खबर पर अपडेट जारी है…

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Updated on:

20 Jul 2026 04:35 pm

Published on:

20 Jul 2026 04:35 pm

Hindi News / National News / ‘हमने अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया’, CJP के दावों को दिल्ली पुलिस ने कर दिया खारिज, क्या कहा?

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