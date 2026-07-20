‘हमने अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया’, CJP के दावों को दिल्ली पुलिस ने कर दिया खारिज, क्या कहा?

पुलिस ने कहा कि अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी वाली खबर बिल्कुल फर्जी है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभिजीत अभी स्टेज पर मौजूद हैं और ये दावे पूरी तरह गलत हैं।