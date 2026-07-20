‘हमने अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया’, CJP के दावों को दिल्ली पुलिस ने कर दिया खारिज, क्या कहा?

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके। (फोटो सोर्स- IANS)
दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अभिजीत दीपके को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सौरव दास को रिप्लाई करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फेक न्यूज का खेल चल रहा है। पुलिस ने साफ-साफ बता दिया है कि कुछ संगठनों और यूजर्स द्वारा फैलाई जा रही खबरें बिल्कुल गलत हैं।
पुलिस ने कहा कि अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी वाली खबर बिल्कुल फर्जी है। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अभिजीत अभी स्टेज पर मौजूद हैं और ये दावे पूरी तरह गलत हैं।
खबर पर अपडेट जारी है…
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