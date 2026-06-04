‘5 मौतें हुईं और स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराकर दिल्ली चल दिए’; मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद निशांत कुमार पर भड़का विपक्ष

Muzaffarpur hospital fire:बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के आईसीयू (ICU) वार्ड में हुए अग्निकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 5 मरीजों की मौत और 20 से अधिक लोगों के झुलसने के बाद अब बिहार की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सरकार और उसके मंत्री पूरी तरह संवेदनहीन बने हुए हैं।