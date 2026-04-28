भारत के लिए रातों-रात आई सबसे बड़ी खबर! क्या UAE के OPEC छोड़ते ही औंधे मुंह गिरेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

यह खबर बाहर आते ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल तेज हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कई निवेशक इसे ओपेक के एकाधिकार के टूटने के रूप में देख रहे हैं। अब सबकी निगाहें सऊदी अरब और रूस पर टिकी हैं कि वे इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या ओपेक प्लस कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अपने अन्य सदस्यों के उत्पादन कोटे में कोई बदलाव करेगा? क्या यूएई के बाद कोई और देश भी ओपेक से बगावत कर सकता है? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा ।