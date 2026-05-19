सीज़फायर के बावजूद नहीं रुक रहे इज़रायल के हमले, लेबनान में 3,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) में सिर्फ नाममात्र का ही सीज़फायर चल रहा है। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल के हमले जारी रहे। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन इसके बावजूद इज़रायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इज़रायली हमलों की वजह से लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है।