ट्रंप के यू-टर्न पर ईरान का पलटवार – ‘खुद ही डेडलाइन तय करके हट जाता है पीछे’

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच सीज़फायर के दौरान भी तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए एक-दूसरे की शर्तों पर सहमति नहीं बन रही है। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान पर आज, मंगलवार, 19 मई को हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन कतर (Qatar) के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी (Tamim bin Hamad Al Thani), सऊदी अरब (Saudi Arabia) के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Mohammed bin Salman Al Saud) और संयुक्त अरब अमीरात - यूएई (United Arab Emirates - UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान (Mohamed bin Zayed Al Nahyan) के कहने पर ट्रंप ने इस हमले को रोक दिया। ट्रंप के इस यू-टर्न पर अब ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।