उम्र 56 साल, एवरेस्ट पर 32वीं बार फतह: जानिए कैसे खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले कामी रिता शेरपा बने ‘एवरेस्ट मैन’

Kami Rita Sherpa 32nd time Everest: जब लोग 50 की उम्र पार करने के बाद सुबह की सैर पर भी हांफने लगते हैं, उस उम्र में दुनिया का एक ऐसा इंसान है जिसके लिए 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना किसी असाधारण मिशन को बार-बार पूरा करने जैसा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामी रिता शेरपा की। उन्होंने 32वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर एक ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसे तोड़ पाना शायद आने वाले कई दशकों तक किसी के बस की बात नहीं होगी। आइए जानते हैं कि थामे गांव का एक साधारण सा लड़का कैसे पूरी दुनिया में 'एवरेस्ट मैन' के नाम से मशहूर हो गया।