होर्मुज संकट पर वैश्विक हलचल तेजः अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ा, आज सुरक्षा परिषद की आपात बैठक संभव

दूसरी तरफ, ईरान ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपने राजनीतिक हित साधने के लिए यह कदम उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने कहा कि यह प्रस्तावित मसौदा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में चल रहे संकट को सुलझाने में मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का एकमात्र व्यावहारिक समाधान ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना है।