ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने दी अमेरिका को चेतावनी, नेतन्याहू को डिप्लोमेसी को खत्म करने की इजाज़त देना खतरनाक

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच दो हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है। सीज़फायर के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे और ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोल दिया। हालांकि लेबनान (Lebanon) पर इज़रायल (Israel) अभी भी हमले कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। लेकिन अब होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुज़रने दिया जा रहा है। हालांकि खतरे को देखते हुए कम ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़र रहे हैं। सीज़फायर की मुख्य शर्तों में लेबनान पर इज़रायली हमलों को रोकना भी शामिल था, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है।