भारतीय सेना की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने किया सोलर-पावर्ड CCTV नेटवर्क का इस्तेमाल, पुलिस ने किया भंडाफोड़

मॉड्यूल की जांच में पता चला कि यह सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था। इसमें हथियार तस्करी, रेकी और संभावित आतंकी हमलों की तैयारी भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने 9 सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे, बंदूकें और कारतूस बरामद किए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो दिल्ली, गाज़ियाबाद और पंजाब से थे। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीसीटीवी नेटवर्क की ऑडिट का आदेश दिया है, खासकर विदेशी तकनीक वाले कैमरों की जांच शुरू की गई। भारतीय एजेंसियों और पुलिस की सतर्कता से पाकिस्तान के इस जासूसी मॉड्यूल को समय रहते पकड़ लिया गया, लेकिन भविष्य में ऐसी तकनीकी जासूसी और बढ़ सकती है। इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और और कई स्लीपर सेल्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।