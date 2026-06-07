पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद संग बैठक, अर्थव्यवस्था पर हुआ मंथन

सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उपायों पर भी विचार किया गया। निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन, नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने वाली नीतियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने निरंतर सुधारों को विकास की गति बनाए रखने की अनिवार्य शर्त बताया।