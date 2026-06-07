7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद संग बैठक, अर्थव्यवस्था पर हुआ मंथन

PM Modi: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद) की बैठक की अध्यक्षता कर भारत की अर्थव्यवस्था, विकास रणनीति, निवेश, रोजगार और सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 07, 2026

PM Modi EAC-PM meeting on economy amid global tensions

पीएम मोदी ने ईएसी-पीएम बैठक की अध्यक्षता की, विकास उपायों की समीक्षा की। (Photo - IANS)

EAC-PM meeting: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की बैठक की अध्यक्षता कर अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की विकास रणनीति पर व्यापक मंथन किया। बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन, दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों और विकसित भारत के संकल्प को गति देने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उपायों पर भी विचार किया गया। निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन, नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने वाली नीतियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने निरंतर सुधारों को विकास की गति बनाए रखने की अनिवार्य शर्त बताया।

आर्थिक सुधारों को मिलेगी नई गति

बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के साथ ‘ईज ऑफ लिविंग’ को नीति निर्माण का प्रमुख आधार बनाने पर बल दिया गया। परिषद के सदस्यों ने कृषि, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा और मानव संसाधन विकास से जुड़े सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद कहा कि भारत के आर्थिक परिवर्तन, दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और सुधारों को और गति देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।

वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बीच बैठक

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत लगातार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए हुए है। यह महत्वपूर्ण बैठक ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अस्थिर बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही (चौथी तिमाही) में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई। यह मजबूत प्रदर्शन मुख्य रूप से कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दर्ज हुई तेज़ वृद्धि के चलते संभव हुआ है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि लंबे समय तक अस्थिरता रहने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार प्रवाह पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका एच-1बी वीजा वालों के लिए ग्रीन कार्ड हो सकता है मुश्किल, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर संभव

ये भी पढ़ें
US H1B visa and green card update for Indian professionals.

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 05:02 am

Hindi News / National News / पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद संग बैठक, अर्थव्यवस्था पर हुआ मंथन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सर्वे में खुलासाः बचत की दौड़ में बिगड़ रही सेहत, हर 10 में 4 भारतीय तनावग्रस्त

Indian man stressed over finances and bills.
राष्ट्रीय

विकास की वेदी पर सिमटते जंगल, 10 वर्षों में 1.76 लाख हेक्टेयर वन भूमि डायवर्ट

Forest diversion India development impact.
राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसा तो खैर नहीं: FSSAI का सख्त आदेश, जाना पड़ सकता है जेल

FSSAI ban on newspaper food packaging
राष्ट्रीय

LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए के पार

LPG Price Hike
रायपुर

इंडिया ब्लॉक में सामने आई दरार, बैठक से पहले सीपीएम और जेएमएम भी कांग्रेस से नाराज

INDIA Bloc leaders amid growing tensions between Congress, CPM, and JMM.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.