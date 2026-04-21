जर्मनी के गुरुद्वारे में हिंसक झड़प, आपस में भिड़े 40 से ज्यादा लोग 11 घायल, देखें

Germany Gurdwara Sikh Groups Fight: जर्मनी के पश्चिमी हिस्से में एक गुरुद्वारे में रविवार को बड़ा हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि समुदाय के अंदर पहले से चल रहा पुराना विवाद अचानक बढ़ गया और झगड़ा हिंसा में बदल गया। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग शामिल थे और करीब 11 लोग घायल हो गए। यह जर्मनी के मोर्स (Moers) शहर की घटना है।